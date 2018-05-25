BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Özbekistan arasında uzun yolu daha da yakın kulan Taşkent-Bişkek-Taşkent uçuşlarının sıklığı artacak.

Özbek Havayolları şirketinin basın hizmetinden yapılan açıklamada, Ulusal Havayolu "Uzbekistan Airways" 4 Haziran 2018'den itibaren Taşkent-Bişkek-Taşkent güzergahında uçuş sıklığını artıracağını bildirdi.

Üçüncü uçuş, Pazartesi günleri aşağıdaki trafik programına göre modern konforlu Airbus-320 uçaklarında yapılacaktır: HY-779 Taşkent 06:55 - Bishkek 09:10; HY-780 Bishkek 10:30 - Taşkent 10:50 (yerel saat).