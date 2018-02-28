Taşkent-Balıkçı -Taşkent seferleri yapacak tren biletleri satışa çıktı

BİŞKEK, 27 Şubat /Kabar/. Taşkent-Balıkçı-Taşkent seferlerini yapacak yolcu treninin biletleri satılmaya başladı.

Kırgızistan'ın demiryolu şirketi "Kırgız Temir Colu" basın hizmetinden yapılan açıklamaya göre, tren seferlerinin haftada bir kez yapılacağı, Perşembe günleri Taşkent'ten ve Cumartesi günleri de Balıkçı şehrinden karşılıklı seferlerin açılacağı öğrenildi.

Yani, tren Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten 22 Mart’ta sefere başlıyor. Trenin 23 Mart tarihinde önce Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ve sonra Isık-Göl’ün kıyısındaki Balıkçı şehrine ulaşması, 24 Mart’ta tekrar Balıkçı’dan Bişkek’e ve Taşkent’e sefere devam etmesi bekleniyor.

Bilet fiyatı vagonların lüks olup olmadığına göre farklıdır. En ucuz bilet fiyatı 2 bin 500 som’dan başlıyor (1 som = 18 TL).

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e "Taşkent-Balıkçı-Taşkent" yolcu treni Mart ayından başlayarak ulaşıma açılacağı duyurulmuştu.