Sooronbay Ceenbekov, "Sayakbay" filminin kapalı gösterimini ziyaret etti

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kırızların büyük manasçısı Sayakbay Karalayev’in hayatını anlatan “Sayakbay” adlı filmin kapalı gösterimini ziyaret etti.

Kırgız yönetmeni Ernest Abdıcaparov’un Kabar ajansına aktarmış olduğu bilgiye göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 5 Mayıs’ta başkentteki Manas sinema salonunda yapılan Manas Destanı’na ses veren, 20. yüzyılın en büyük manasçı’sı ve Homeros’u olarak kabul edilen Sayakbay Karalayev’in hayatını anlatan “Sayakbay, XX yüzyılın Homeros” u adlı filmin kapalı gösterimini ziyaret etti.

Devlet Başkanı Ceenbekov’un 3-4 Mayıs tarihlerinde Isık-Göl bölgesine yaptığı çalışma ziyareti sırasında “Sayakbay” filmi hakkında ona bilgi verdiğini dile getiren yönetmen, filmin % 80'inin çekildiği için Ton bölgesinde “Doğa Koruma Kültürü” yaratmak için Sooronbaiy Ceenbekov'a öneride bulunduğunu ifade etti.

Film, Kırgızların son büyük manasçısı ve dünyaya XX. Asrın Homeros’u olarak tanınan Sayakbay Karalayevin yaşam tarihini anlatıyor.

Sayakbay Karalayev 1894 yılında Isık-Göl bölgesinde doğdu. Sayakbay, Manas, Semetey, Seytek ve onların devamı olan Kenen, Alımsarık, Kulansarık destanlarının tamamını bilen ve XX. yüzyılda Kırgızların yetiştirdiği en büyük destancıdır. Uzmanlar onu XX. Asrın Homeros’u olarak nitelendirmiştir. Gerek Manas gerekse anlattığı diğer destanların yaşatılmasında ve tespitinde özel bir yere sahiptir. Sayakbay’ın anlattığı Manas varyantı hacim olarak dünyanın en hacimli destanı sayılır. Anlattıkları Manas, Semetey, Seytek ile Kenen, Alımsarık ve Kulansarık’la birlikte toplam 500.553 mısradır.

Büyük Manasçı Sayakbay Karalayev, 7 Mayıs 1971’de Frunze’de dünyaya gözlerini kapadı.