Sooronbay Ceenbekov, AEYK toplantısına katıldı

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, bugün, 14 Mayıs’ta Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya’nın Soçi şehrinde yapılan Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısına katıldı.

Ruysa Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEYK toplantısı katılımcılarını karşıladı.

Daha sonra toplantının geniş formatta devam etmesi bekleniyor.