Somali'de pazar yerine canlı bomba saldırısı: 15 ölü

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Somali'de bir pazar yerine düzenlenen canlı bomba saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Somali'nin Aşağı Şaballe bölgesindeki bir pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

PAZAR YERİNDE CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI

Aşağı Şaballe bölgesi Vali Yardımcısı Abdifatah Hajji Abdulle, gazetecilere yaptığı açıklamada, Wanlaweyn şehrindeki bir pazar yerinde canlı bombanın kendisini patlatması sonucu 15 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Abdulle, akşam saatlerinde pazarın en yoğun olduğu zaman diliminde yapılan saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili terör örgütü Eş-Şebab'dan şüphelenildiği belirtiliyor.

Kaynak: Dünya Bülteni