BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da eski Başbakan Sapar İsakov, sorgulama için GKNB’ye çağrıldı.
Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB)’nin resmi temsilcisi Rahat Sulaymanov’un Kabar ajansına bildirdiği bilgi ye göre, Meclisten güvenoyu alamayan Sapar İsakov, Bişkek Kojenerasyon tesisinin Modernizasyonu projesinin hayata geçirilmesinde yolsuzluktan önce başlatılan ceza davası çerçevesinde sorgulanmak üzere Milli Güvenlik Devlet Komitesi’ne çağrıldı.
Sulaymanov, “Sapar İsakov Kojenerasyon tesisinin modernizasyonunda tanık olarak çağırıldı.” dedi.
Bugün İsakov, Facebook sayfasında, GKNB’ye 'e tanık olarak sorgulanmak üzere çağrıldığını yazdı.
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