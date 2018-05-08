Sağlık Bakanı ve TİKA Koordinatörü Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin inşasını görüştü

BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Sağlık Bakanı Çolponbayev ile TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te inşa edilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin inşasını görüştü.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bişkek’te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle inşa edilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ile bir araya geldi.

Tarafların Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin inşasını görüştüğü bildirilen açıklamada, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu’nun hastanenin inşasının tamamlandığını, tıbbi olmayan ekipmanın kurulduğunu, hastanenin işletmeye alınmaya hazır olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Kırgızistan ve Türkiye arasında şu anda onaylanması gereken taslak anlaşmanın metni görüşülüyor. Kırgız tarafı, Türk tarafının Kırgız tarafı tarafından hazırlanan taslak anlaşma metni ile ilgili olarak, görüş bildirme sürecindeki tüm görüş ve önerileri dikkate alarak nihai bir yanıt almayı bekliyor.

Sağlık Bakanlığı ikinci kez taslak anlaşma metnini devlet organlarıyla görüşüyor ve Cogorku Keneş'in (Kırgızistan Meclisi) devlet organları ve komiteleri tarafından Türk tarafının önerdiği taslak anlaşmanın metni hakkında görüş ve önerileri olmuştu.