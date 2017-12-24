Sağlık Bakanı İlk Şehir Hastanesi Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Bişkek (Golden Bridge News) GBNews’in KC Sağlık Bakanlışından edinmiş olduğu habere göre,Kırgızistan-Türkiye dostluğunun hastanesinde, 478 kişi ülkenin tüm vatandaşlarına yardım etmek için her gün çalışacak.

Sağlık Bakanı Talantbek Batyraliev Bişkek'te Kırgız-Türk dostluğunun İlk Şehir Hastanesi temsilcileriyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkilerden sorumlu Osmon Masaliyev: ’Proje anlaşmasına göre Kırgız-Türk dostluğu Hastanesinde ülkenin tüm vatandaşlarına 24 saat boyunca 478 çalışan yardım sağlayacaktır. Hastanede Türkiye’den uzmanlar çalışarak teknik bakımların yapılması ve Kırgız doktorların yüksek teknoloji ekipman üzerinde yetiştirmek imkanını sağlayacaktır. Yeni hastanenin personel seçimi Kırgızistan ve Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yapılacaktır" şeklinde konuştu.