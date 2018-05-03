Sağlık alanında Kırgız-İsviçre işbirliğine devam

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Sağlık Bakanı Çolponbayev, İsviçre’nin Kırgızistan Büyükelçisi Veronique Ullmann ile bir araya geldi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev ile İsviçre’nin Kırgızistan Büyükelçisi Veronique Ullmann arasında görüşme yapıldı.

Toplantı sırasında Kırgızistan’da İsviçre Hükümeti desteğiyle hayata geçirilen sağlık sistemindeki mevcut projeler ele alındı.

İsviçre, 15 yıldan beri Kırgızistan’ın sağlık alanındaki uzun vadeli ortaklarından biri ve 75 milyondan fazla frangı yatırmış bir ülkedir. Günümüzde İsviçre, sağlık sistemini iyileştirmek için beş proje yürütmekte ve en büyüklerinden biri SWAp aracı aracılığıyla bütçeye destek olmasıdır. Ayrıca bu yıl, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Alman danışmanlık şirketi ile birlikte bulaşıcı olmayan hastalıkların etkin kontrolü ve önlenmesi konusunda yeni bir proje başlatıldı. Bir diğer önemli proje de tıp eğitimindeki reform olup, temel amacı aile hekimlerinin ve hemşirelerinin becerilerini geliştirmektir, böylece birinci basamakta kaliteli hizmetler sunabileceklerdir.

Sağlık sisteminde yeni projelerin hayata geçirilmesinde Sağlık Bakanlığı ile daha verimli çalışmalar yapılacağını dile getiren Büyükelçi Ullmann, “İsviçre hükümeti, projelerin hayata geçirilmesinde ve sektörde reformların gerçekleştirilmesinde önemli yardımlar sağlıyor ve her zaman açık ve şeffaf bir şekilde çalışıyor. Tüm projeler tam olarak Ulusal Program "Den sooluk" ve onun ana yönleri ile uyumludur. İsviçre sağlık sektörü projeleri, özellikle kırsal alanlarda daha iyi hizmet ve erişim sağlamak için temel sağlık hizmetlerini güçlendirmeye odaklanmıştır. Bence belli sonuçlara ulaştık ve yeni sağlık geliştirme stratejisini desteklemeye devam edeceğiz.” ifadesine yer verdi.

Sağlık alanında Kırgızistan’a gösterilen destekler için İsviçre hükümetine teşekkürde bulunan Sağlık Bakanı Çolponbayev, “İsviçre, özellikle tıp eğitimi ve temel sağlık hizmetleri olmak üzere, reformu için muazzam bir yardım sağlamıştır. Şunu belirtmek istiyorum ki, 2030 yılına kadar hayata geçirilecek yeni Sağlık Geliştirme Programında, hastalık önleme, optimizasyon ve laboratuvar hizmetleri alanındaki yönetimin iyileştirilmesine, acil tıbbi bakım sisteminin iyileştirilmesine, annelik ve çocukluk, HIV / AIDS, tüberküloz ve kardiyovasküler hastalıkların korunması gibi "Den sooluk" programının öncelikli alanlarına özel önem gösterilecektir. Sağlık Bakanlığı, ikili işbirliğinin sadece güçlendirileceğini umuyor. Biz de diğer planlı projelerde aktif ve verimli işbirliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.