Rusya’da Ak Kalpak Günü kutlanacak

BİŞKEK, 27 Şubat /Kabar/. Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde 2 Mart 2018’de Ak Kalpak Günü kutlanacak.

Zamandaş Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kırgız diasporu, 2 Mart tarihinde Rusya’nın Yekaterinburg kentinde Ak Kalpak Günü’ne ithaf edilen “Uluu Manas urpagı, unutpa kaada saltındı” (Manas torunları, örf ve adetleri sakın unutma) adlı konser düzenlemeyi planlıyor.

Folklor şarkılarının en iyi performansı, Kırgız gelenekleri ve görenekleri için yarışmaların düzenlenmesi planlanmaktadır.

Etkinlik organizatörleri, Kırgız halkının elbisesinin güzelliğine vyrgu yapmak amacıyla tüm konuklara etkinlikte Kırgız geleneksel giysilerde bulunmalarını rica etti.

Ak Kalpak Günü’nün Yekaterinburg’da her yıl kutandığını bildiren Kırgız diasporu başkanı Urmatbek Kurbanbayev, orda yaşayan Kırgızların söz konusu etkinliğe katıldığını, gençlerin kendi halkının örf ve adetleri, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

Etkinliğin düzenlenmesi nedeni ile ilgili konuşma yapan Kurbanbayev, “Ak Kalpak Günü’nün kutlanması amacı, ulusal kimliğin canlandırılmasını, Kırgızistan dışında yaşayan Kırgızların kimliğinin korunmasını teşvik etmek” dedi.

Bilginiz için: Kırgız geleneğinin önemli sembollerinden biri olan ve beyaz keçeden yapılan Kırgız kalpağının, yöre halkının hayatında önemli bir yeri bulunuyor. Kutsal bir önem atfettikleri kalpaklarını doğum, düğün, cenaze gibi özel ve önemli anlarda takan Kırgızların yaşı ve sosyal statüsü, taktıkları ak kalpakların türünden anlaşılabiliyor.Kırgız geleneğinin önemli sembollerinden biri olan ve beyaz keçeden yapılan Kırgız kalpağının, yöre halkının hayatında önemli bir yeri bulunuyor. Kutsal bir önem atfettikleri kalpaklarını doğum, düğün, cenaze gibi özel ve önemli anlarda takan Kırgızların yaşı ve sosyal statüsü, taktıkları ak kalpakların türünden anlaşılabiliyor.