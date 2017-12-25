Rus Gençliği Festivali Bakü’de Düzenlendi

Bakü (Golden Bridge News) Azerbaycan'ın Rus Gençliği Festivali Bakü’de Raşid Behbudov Tiyatrosunda yapıldı. Festival, Azerbaycan'daki bir bütün olarak Rus gençliğinin sağlamlaştırılması ve etkileşimi için mükemmel bir platform haline geldi.

Kapanış töreninde konuşmacılar, Festival çerçevesinde yıl boyunca hangi faaliyetlerin yapıldığından bahsettiler. Programın son aşaması, çeşitli spor dallarına katılan festivalin katılımcılarına diploma ve kupaların verildiği bir konserle sona erdi.