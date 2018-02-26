Riyad'daki Al-Jazeer gazetesi yönetimine Dünya Göçebe Oyunları hakkında bilgi verildi

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Kırgızistan’ın Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi A. Cumabayev ile Riyad'daki Al-Jazeer gazetesinin genel yayın yönetmeni Haled bin Hamad Al-Malik arasında Kırgızistan’ın bu ülkeye ihracatını, ticaretini ve turizm potansiyelini teşvik etmenin yanı sıra, yatırım çekmek için yapılan çalışmalar çerçevesinde 20 Şubat'ta bir toplantı yapıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Cumabayev, Kırgızistan'ın yatırım ve turizm fırsatlarının yanı sıra, önümüzdeki Eylül ayının başında yapılacak olan III Dünya Göçebe Oyunlarının hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Haled bin Hamad Al-Malik’i Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine davet eden Büyükelçi, bu büyük ölçekli etkinliğin Suudi medyasında yansıtılmasına yardımda bulunmasını rica etti.

Toplantı bitiminde, Kırgızistan ile ilgili önemli bilgilerin kapsandığı alanda Al-Jazeer gazetesinin yazı işleri ekibi ile yakın işbirliği üzerine bir anlaşmaya varıldı.