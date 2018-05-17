Ramazanın ilk gününde Türkiye’de Cengiz Sağer Ailesinin iftar sofrasında buluşma: Cengiz Aytmatov Diyarına Selam olsun

Kahramanmaraş (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) Bişkek ve Almatı Merkezli TÜRKEL yayın Grubu olarak Ramazanın ilk gününde Türkiye’nin Kahramanmaraş Kentinde Kırgızistan’da Net Tekstil şirketi temsilcisi Cengiz Sağer Ailesinin iftar sofrasında buluştuk.

İftarımızı açmadan önce başta Yaşar amca olmakla Orta Asya, Kırgızistan sevdalıları olan akrabaların istek ve dileklerini aktardık. Hemen bir araya gelen kardeşler Sağer ailesinin ışığına toparlandılar.

https://www.youtube.com/watch?v=dQqS61ylu4Y&feature=youtu.be