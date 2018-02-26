Rahmon Bakü’ye Geliyor

BAKÜ, 26 Şubat /Kabar/. Resmi kaynaklardan edinilen habere göre, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon bu yıl Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

Konu ile ilgili, Tacikistan’ın Azerbaycan Büyükelçisi Rustam Soli tarafından Bakü’de Tacik Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluşunun 25. yıldönümünde yapılan bir etkinlikte söylenildi.

“Tacikistan Cumhurbaşkanı resmi bir ziyaretle 2018’de Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Halihazırda bu ziyaret için hazırlıklar yapılıyor” dedi. Ancak elçi, ziyaret şartlarını belirlemedi.

Büyükelçi, yaklaşan ziyaretin Azerbaycan ve Tacikistan arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağına olan güvencesini dile getirdi.

Kaynak: Golden Bridge News