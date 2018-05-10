Putin’den Ceenbekov’a 2. Dünya Savaşı nedeniyle kutlama mesajı

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı’nın 73. yıldönümü vesilesiyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov’u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’u ve Kırgız halkını Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın 73. yıldönümü nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.

Putin’in Kırgız mevkidaşı Ceenbekov’a ilettiği kutlama mesajında, “9 Mayıs, Rus ve Kırgız halkı için ktsal bir bayramdır. Bu gün, Nazi güçlerine karşı savaşan ve hayatlarını feda eden atalarımız ile dedelerimizi saygıyla andığımız gündür.

Onların ölümcül başarılarının sonsuza kadar yaşayacağına, stratejik Rus-Kırgız ortaklığı ve ittifakının daha da güçlenmesi için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyorum.” ifadesi kullanıldı.

Kırgızistan’da yaşayan İkinci Dünya Savaşı’nın gazilerine sıcak selamlarını ileten Rusya Devlet Başkanı Putin, onlara sağlık, refah, mutluluk ve uzun ömür diledi.