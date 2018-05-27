BİŞKEK, 27 Mayıs 2018 /Kabar/. Polonya Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'ın ulaştırma projeleri ile ilgili konuştu.

Tiflis'teki ekonomi forumunda konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrjei Duda, "Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Polonya tarafından uygulanan ulaştırma projeleri, Avrupa için büyük önem taşıyor. Avrupalıları bu bölgeyle daha da yakından ilişkilendiren bu ülkeleri başarıyla geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Polonyalı Cumhurbaşkanına göre, siyasi akıl hocası Lech Kaczynski, tekrar tekrar Güney Kafkasya'nın Avrupa güvenliği için oynadığı rolü not etti.

Duda, "Bu bölge çok hassas bir coğrafya. Avrupa bu bölgedeki ülkelerle ilişkilerin derinden gelişmesiyle ilgileniyor. Ekonomik, enerji projelerinin uygulanması ilişkilerimiz için çok önemlidir. Polonya, bölgedeki çeşitli yatırım ve ekonomik projeleri daha da geliştirmeyi ve ekonomik reform deneyimlerini paylaşmayı hedefliyor." dedi.

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