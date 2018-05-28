Pakistan'ın yeni Başbakanı Nasırul Mülk oldu

Ülkeyi seçime, geçici başbakan atanan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Nasırul Mülk götürecek.

Pakistan'da eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Nasırul Mülk, ülkeyi seçime götürecek hükümetin Başbakanı olarak atandı.

Başbakan Şahid Hakan Abbasi, düzenlediği basın toplantısında, muhalefetteki Pakistan Halk Partisi lideri Hurşid Şah ile birçok isim üzerinde çalıştıklarını ve Mülk üzerinde uzlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Şah da basın toplantısında, "Demokratik yollarla seçilen hükümetin 5 yıllık görev süresini doldurarak seçime gidiyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Geçici başbakanın da ülkeyi özgür ve adil bir seçime götürmesini ümit ediyoruz. Nasırul Mülk, geçmişi temiz bir kişidir." dedi.

25 Temmuz'da seçim yapılacak Pakistan'da mevcut hükümetin görevi 31 Mayıs'ta sona erecek, geçici başbakan ile hükümeti 1 Haziran'da görevi devralacak.

Hükümet ile muhalefet arasında 6 hafta süren görüşmelerde geçici başbakan olarak, eski Anayasa Mahkemesi başkanlarından Tassaduk Hüseyin Jillani, eski Merkez Bankası Başkanı Şamşad Ahtar, eski Kriket Federasyonu Başkanı Zaka Eşref ve eski Washington Büyükelçisi Celil Abbas Jilani'nin isimleri geçmişti.

Dünya Bülteni