Özbeklere, akşam saat ondan sonra eğlenceye katılmak yasaklandı

BİŞKEK, 6 Mayıs 2018 /Kabar/. Ozodlik raporlarına göre, Özbekistan'ın Kaşkadarya bölgesinde, Hokim (yönetim başkanı) Zafar Ruziev'in emriyle, yemekhane işletmelerinin işleri akşam saat on ile sınırlı kalacak.

Ozodlik radyosuna konuşan Yuldaşev adlı Keşkaderya bölgesinin İçişleri Bakanlığı Suçla Mücadele Dairesi çalışanı, "Kaşkadarya bölgesinin hokiminin Karşi ve bölgenin ilçelerindeki tüm kafeler, barlar ve diğer eğlence tesisleri saat 22:00'den sonra kapalı tutulacak. Bunu aşağıdaki şekilde açıklıyoruz. Örneğin, iyi insanlar bu kurumlarda akşam saat on kadar, sakin bir şekilde eve giderler. Saat 22.00'den sonra kim sokakta yürür? Sadece evsiz çocuklar. Sonra bir kafeye giderler, içip kötü bir şeyler yaparlar. Bütün bunlar kamu güvenliğini sağlamak için yapılıyor." dedi.

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