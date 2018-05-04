Özbekistan’dan Kırgızistan’ın Kabar ajansı muhabirine ödül

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Özbekistan’da yapılan uluslararası yarışması XIII Ulusal ödülü "Oltin Kalam" jürileri gazetecilik alanında ödül kazananları belirledi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan habere göre, XIII Ulusal ödülü "Oltin Kalam" jürileri Kırgızistan’ın devlet Kabar ajansının Özbekistan muhabiri Tölönbay Kurbanov’u ödüllendirdi.

“Özbekistan ile ilgili yabancı gazetecilerin en iyi materyalleri” kategorisinde yarışmayı kazanan Türkiye’nin TV ve radyo şirketi "TRT" nin Özbekistan temsilciliğinde akredite edilmiş başkanı Osman Gökmen oldu.

Buna ek, İtalyanın bağımsız gazetecisi Mikaela Zucconi, Tacikistan’ın haber ajansı Asia Plus'ın muhabiri Avaza Yuldaşeva da ödüllendirildiler.