Özbekistan’da Yeni Maden Yatakları Geliştiriliyor

BİŞKEK, 28 Şubat 2017 /Kabar/. Özbekistan’ın Bişkek Bütükelçiliğinden GBNews’e aktarılan bilgiye göre, Özbekistan, altın, uranyum ve bakır gibi birtakım minerallerin rezervleri açısından dünyadaki ilk 10 ülkeden biridir.

Özbekistan Devlet Jeoloji ve Maden Kaynakları Komitesinin belirtildiği gibi, yeraltı su kaynaklarında 5 – altın madenciliği, 3 – kuvars, tek mayın demir cevheri, tungsten, levha ve glokonit çıkarma üzerine 26 yeni alanlarda keşif çalışmaları başlanmıştır.

Kaynak: Golden Bridge News