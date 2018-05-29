BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Özbekistan’da "Aşırılıklara karşı" yasa tasarısı kamuoyunda tartışılarak geliştirilmesi için parlamento alt kanadı web sayfasında yayınlandı.

Özbekistan parlamentosu Âli meclis (Oliy Meclisi) alt kanadı basın hizmetinin haberine göre, "aşırılığa karşı mücadele" yasa tasarısı tartışılmak üzere kamuoyuna sunulduğu bildirildi.

Haberde bu yasa tasarısının Şanghay İşbirliği Örgütü aşırılığa karşı mücadele sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin hazırlandığı bildirildi.

Haberde, "Bu yasa tasarısı, birey, toplum ve devletin güvenliğini sağlamaya, anayasal düzeni ve ülkenin hududunu korumaya, etnik ve dinler arası uyumu sağlamaya, suçu önlemeye, aşırılığı zamanında tespit etmeye yöneliktir” denildi.

Dünya Bülteni