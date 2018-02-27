Özbekistan ile Kazakistan arasında askeri-teknik iş birliği

BİŞKEK, 27 Şubat /Kabar/. Özbekistan ile Kazakistan hükümetleri arasında geçen yıl imzalanan askeri-teknik iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eylül 2017'de Taşkent'te imzalanan anlaşma, "eşitlilik ilkelerine dayalı olarak iki ülke arasında karşılıklı menfaatlere dayalı askeri-teknik iş birliğinin kurulmasını ve geliştirilmesini" öngörüyor.

Yürürlüğe giren anlaşma, 16 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Taşkent'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke savunma bakanları tarafından imzalanmıştı.

Ağustos ayında da iki ülke savunma bakanlıkları arasında ilk defa askeri iş birliği planı imzalanmıştı. Doküman, iki ülke silahlı kuvvetlerinin askeri eğitim alanında operasyonel ve muharebe eğitimi çerçevesinde ortak faaliyetlerini içeriyor.

Ayrıca geçen yıl eylülde Taşkent'te düzenlenen Kazakistan Ürünleri Fuarı'nda, bu ülkede üretilen gece dürbünü dahil askeri teçhizatların alımı konusunda iki ülke arasında mutabakata varılmıştı.

Kaynak: Mynet Haber