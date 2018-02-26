Özbekistan Eski Savcısı Gözaltına Alındı

ALMATI, 25 Şubat /Kabar/. Kazinform’da yer alan habere göre, eski Özbek Savcısı Raşitjon Kadirov, rüşvet şüphesiyle gözaltına alındı.
Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı, Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 165, 205, 210. maddeleri uyarınca eski Başsavcı R. Kadirov aleyhinde ceza davası açtı. Ceza Kanununda gasp, rüşvet ve görev haddini kullanılması suçlaması öngörülmekte.
Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre, 23 Şubat’ta R. Kadirov, Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Kanununun 221 inci maddesi uyarınca gözaltına alındı.
Halen soruşturma devam ediyor.
Golden Bridge News
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