Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Dünya Bankası grup başkanı ile bir araya geldi

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Dünya Bankası grup başkanı Jim Yong Kim ile bir araya geldi. Görüşme dün, Washington DC'de gerçekleştirildi.

Görüşmede Özbekistan'ın gerçekleştirdiği sosyo ekonomik dönüşüm ele alındı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada bu reform sürecine destek verdikleri belirtildi. Jim Yong Kim, "Özbekistan'ın geniş çaplı ve kararlı reformlarından oldukça etkilendim. Dünya Bankası, ülkenin kararlı kalkıma ajandasına ve tüm halkına parlak bir gelecek sunma yolunda her türlü uzman ve mali desteği sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada Özbekistan'ın çok hızlı bir reform gerçekleştirdiği belirtiliyor. Son 12 ayda hükümetin attığı büyük adımlara dikkat çekiliyor. Bu adımlar, para biriminin liberalleştirilmesi, sabit kurun kaldırılması, ticaret ve yatırımın önündeki bariyerlerin kaldırılması ve iş sektöründe ilişkileri kuvvetlendirerek açık pazarı ve özel sektörü teşvik etmesi olarak sıralanıyor.

"CESUR ADIMLAR ATILMAYA DEVAM ETMELİ"

Dünya Bankası, Özbekistan tarımının çeşitlendirilmesi için çok yakın bir işbirliği içerisinde çalışıldığını belirtti. Bilindiği üzere Özbekistan tarımı hatta ekonomisi pamuğa bağımlı durumdaydı. Kim, Özbekistan'ın doğru yolda olduğu ve bu cesur reform adımlarını atmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Dünya Bankası, Özbekistan'a enerji verimliliği, seracılık, acil tıp servisi hizmetleri için 940 milyon dolar kredi desteği verdiğini duyurdu.

QHA