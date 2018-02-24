Özbek-Tacik sınırındaki "Kerimov Duvarı" yıkıldı

Bişkek, 24 Şubat /Kabar/. Özbekistan'ın Semerkand bölgesi veTacikistan'ın Soghd bölgesini birbirine bağlayan Sarim-Jartepa kontrol noktasındaki duvar yıkıldı.

Özbekistan'ın yerel 'Halk Sözü' gazetesinde yer alan habere göre, Özbekistan’ın eski devlet başkanı İslam Kerimov döneminde yapılan bu duvarın yıkımında her iki ülkenin sınır muhafızları görev aldı.

Taciklerin "Kerimov duvarı" olarak adlandırdığı iki halk arasındaki bu engel 2010 yılında sınırı kapatmak amacıyla inşa edilmişti.

Tacik hükümet yetkililerine göre önümüzdeki günlerde bu noktada otobüs terminali, oteller ve her iki tarafa giden otoyollar inşa edilecek.

Kaynak: Dünya Bülteni