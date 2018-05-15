Özbek lider haftaya ABD'yi ziyaret edecek

BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev 15-17 Mayıs tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Amerika'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

İkili görüşmelerde Özbek-Amerikan işbirliğinin durumu ve gelişmesi, uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı bildirildi.

Özbekistan Devlet başkanı Washington ziyaret günlerinde ABD Kongresi, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Bankası'nda ikili toplantılar düzenleyecek.

Resmi ziyaretin sonunda Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanları tarafından yeni bir stratejik ortaklık döneminin başlaması ve çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini öngören bir belge paketinin imzalanması bekleniyor.

Dünya Bülteni