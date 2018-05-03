Orta Asyanın En Büyük Turizm Fuarında Türkiye Standı İlgi Odağı Oldu

Almatı (Golden Bridge News– Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli)18. Kazakistan Almatı Uluslararası Turizm Fuarı’na (KITF-2018) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yine en geniş stant alanı ile (212.5 m2) katılım sağlandı.

Fuar açılışı öncesi bir “Sektör Çalışma Yemeği” düzenlendi. Tanıtma Genel Müdürü Yardımcısı Dr. Cengiz AYDIN’ın başkanlığı ve moderatörlüğünde gerçekleştirilen, Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Bişkek Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler ile Kazakistan’ın en büyük turizm meslek birliği olan Kazakistan Turizm Birliği (KTA) Başkanı Raşida Şaykenova, Kazakistan Turizm Acenteler Birliği (ATAK) Başkanı Asel Murkebayeva ve Kazakistan’ın en büyük tur operatörleri ve acentelerinin katıldığı çalışma yemeğinde Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Türkiye turizm istatistikleri, 2018 yılı beklenti ve hedefleri ve Bakanlığın sektöre verdiği destekler hakkında bilgi sundular.

T.C. Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler GBNews’e yapmış olduğu röportajında, ‘Almatı’da düzenlenen uluslararası fuara 30 ülke, uluslararası 340 tur operatörü, acentasi, 19 Kazakistan ulusal standı katılmış, Bakanlığımız standında da THY, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB), Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Sağlık Turizmi Birliği (THTC) olmak üzere 4 meslek birliği ve 5 adet ülkemizin tanınmış büyük otel grupları katılım sağlamışlardır’ dedi.

Şimşekler, ‘3 gün boyunca yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan fuarda Bakanlığımız standı oldukça ilgi görmüş, farklı ülke büyükelçileri, Kazakistan Turizm Bakanlığı ve Almatı şehri yetkilileri tarafından ziyaret edilmiştir. Fuarın açılışı ve ilk gününde standımızda Tanıtma Genel Müdür Yardımcımız Dr. Cengiz AYDIN misafir ve ziyaretçilerimizle görüşmelerde bulunmuş ve ülkemiz turizm potansiyeli, 2018 ve 2023 hedefleri hakkında bilgiler vermişlerdir’ sözlerine yer verdi.

Nuri Şimşekler, ‘Standımızda fuar boyunca 5 ayrı TV ve büyük ekran LED TV’de ülkemizi tanıtıcı video ve görsellere yer verilmiş, Bakanlığımız tanıtıcı kitapçıkları dağıtılmış, Türk kahvesi, baklava ve lokum ikramında bulunulmuştur. Standımızda ayrıca TROYA 2018 Turizm Yılı ve 2018 Türk Dünyası Başkenti Kastamonu köşesi de yer almış, ülkemizden gelen sanatçılar tarafından Türk müziğinden canlı örnekler sunulmuştur’ ifadelerini kullandı.