Orta Asya'da en pahalı pasaport Tacikistan’ın

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. BDT ülkeleri arasında nüfusun gelir düzeyinde son sırada olan Tacikistan'daki biyometrik pasaportlar harçlarının eski Sovyet ülkeleri arasında en pahalı olduğu bildirildi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında nüfusun gelir düzeyinde son sırada olan Tacikistan'ın (ülkedeki ortalama maaş yaklaşık 120 dolar) biyometrik pasaport harçlarının eski Sovyet ülkeleri arasında en pahalısı olduğu ortaya çıktı.

Tacikistan'da vatandaşlara kimlik kartları, 2010 yılının başında tanıtılan biyometrik pasaportlardan sonra verilmeye başlandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Tacikistan da dahil olmak üzere tüm üye ülkeler için Biyometrik pasaport uygulamasının zorunlu hale gelmesini talep etmişti.

Tacikistanlıların pasaport ile birlikte devlete ödeyeceği vergi ve hizmetler için toplam tutar 88 dolar olarak açıklandı. Pasaport başvurudan sonra 15 gün içinde veriliyor.

Asia Plus haber ajansında yer alan habere göre, diğer BDT ülkelerinde pasaport maliyetleri ise şöyle:

Rusya - 61.8 dolar ( 30 günde veriliyor);

Kazakistan - 59,1 dolar (15 gün);

Ermenistan - 51 dolar (15 gün);

Azerbaycan - 23.3 dolar (10 gün);

Özbekistan - 22 dolar (20 gün);

Kırgızistan - 7,7 dolar (18 gün).

Acil pasaport çıkartılması gereken durumlarda, Kırgızistan'da pasaport üç saat içinde 90 dolar karşılığında alınabiliyor. Tacikistan'da 150 dolara yedi günde, 225 dolara iki günde pasaport almak mümkün.

Dünya Bülteni