Okyanusta 816 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Pasifik Okyanusu'nda ABD sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz kaplumbağasına bağlı şekilde yaklaşık 816 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, devriye gezdiği sırada deniz kaplumbağasına ayrı ayrı iplerle bağlanmış halde poşetleri fark etti.

İHA'nın haberine göre, kaplumbağayı bağlı iplerden kurtaran ekipler, poşetlerin içinde 816 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Piyasa değeri 53 milyon dolar olan uyuşturucunun bağlı olduğu deniz kaplumbağasının görüntüleri şaşkınlığa neden oldu.