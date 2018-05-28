Oş’un tiyatro oyuncuları Taşkent’te sahne alacak

TAŞKENT, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş Dram Tiyatrosu oyuncularının Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te sahne alması bekleniyor.

Babur adını taşıyan Oş Devlet Özbek Müzik ve Drama Tiyatrosu oyuncuları Taşkent’te bulunan Özbek Ulusal Akademik Drama Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Oş Devlet Özbek Müzik ve Drama Tiyatrosu Direktörü Nabicon Mamacanov’un Kabar muhabirine aktardığı bilgiye göre, Oş’tan oyuncular dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un “Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek” adlı eserinden uyarlanan “Umut yıldızı” adlı oyununu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Oyunun yazarın doğumunun 90. yılına ithaf edildiğini dile getiren Mamacanov, “Taşkent izleyicilerine Kırgızların sanat ustaları tarafından yapılan büyük yazarın kahramanlarının iç dünyasını, insan niteliklerini ve felsefi görüşlerini temsil etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.