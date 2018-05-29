Oş’un merkez pazarında yangın çıktı

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta bugün sabah merkez pazarında yangın çıktı.

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Oş’un merkez pazarında meydana gelen yangın hakkında haberin bugün, 29 Mayıs’ta sabah erken 07:50 civarında alındığı bildirildi. Yangını söndürmek için iki itfaiye görevlileri geldiği ve yangının tamamen 08:37 civarında söndürüldüğü ifade edildi.

Şu anda, yangının sebepleri araştırılıyor.

Foto: Acil Durumlar Bakanlığı