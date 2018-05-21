Oş’un aktiv gençleri Kırgızistan Meclisi’ni ziyaret edecek

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Oş şehrinin aktiv gençleri Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş)’i ziyaret edecek ve faaliyetleri hakkında bilgi alacak.

Oş Belediyesi Gençlik Komitesi, "Gençlik Parlamentosu" projesi için ikinci seçim turuna ev sahipliği yaptı.

Anketi internette online üzerinde tamamlayan 200 gencin arasından 14-28 yaş arası 62 genç ikinci tura geçti. 62 gencin arasından 31’i geçti.

"Gençlik Parlamentosu" projesinin toplam milletvekili sayısı 45 kişi olacak.

Bu projenin amacı, eğitim alacak aktif gençlik inisiyatifini oluşturmak ve gençliğin ve bir bütün olarak kentin sorunlarını çözmek için öneriler ve girişimlerde bulunacak.

Gençlik Parlamentosu milletvekilleri için, Cogorku Keneş, Şehir İl Meclisi ve Oş Belediyesi da dahil olmak üzere, yasama ve yürütme makamlarında staj, eğitim, seminer ve stajlar düzenlenecektir.