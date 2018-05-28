Oş’tan mezun olan 30 öğrenci Çin’de eğitim görecek

OŞ, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. 2018 yılında Oş bölgesinden yaklaşık 30 mezun, Çin Halk Cumhuriyeti'nin üniversitelerinden birinde eğitim görecek.

Çin doğal gaz boru hattı şirketi Trans-Kyrgyz Doğal Gaz Boru Hattı Limited Şirketi'nin girişimiyle, 2018'de 30 mezun, Oş bölgesindeki ortaokullardan seçilecek ve Çin'e gönderilecek.

Şirket, çalışma, konaklama ve özel burslar için tüm masrafları ödeyecek, böylece seçilen mezunlar çalışmalarını başarıyla tamamlayıp uygun pozisyonda çalışabileceklerdir. Ayrıca, Çin'de öğrenim için vize vermede mezunlara yardım gösterilecektir.

Seçim koşullarına uygun olarak Kırgızistan’da üniversite kazanmak için verilen sınavın sona ermesinden sonra okul mezunlarının seçimi konusunda bir röportaj yapılacaktır. Adayların listesi 2018 yılının Temmuz ayı başında kurulduktan sıonra, yurtdışına gitmek için ilgili belgeler ve öğrenci pasaportları verilecektir. Ağustos ayının üçüncü on yılında, öğrenciler Çin'de öğrenim görmeye gönderilecek.

Seçilmiş olan okul mezunları, Çin Xi'an Petrol Üniversitesi'nde "Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği" alanında 4 yıllık bir eğitim temelinde bir lisans programı alacaktır. Bu üniversitede eğitimi tamamlandıktan sonra, mezunlar Trans-Kırgız Gaz Boru Hattı Limited Şirketi'nin gaz boru hattının işletilmesi yönetiminde çalışacaklar.

Bu projenin yurtdışında eğitim için hayata geçirilmesiyle, sadece şirket personelinin ihtiyaçları karşılanamaz, aynı zamanda Kırgızistan Cumhuriyeti için ekonominin gelişmesine ve nüfusun istihdamına katkıda bulunacak bir grup yüksek teknolojili teknik mühendisinin yetiştirilmesi ve ayrıca Kırgızistan'ın Çin ile olan işbirliğine iyi niyetler getirmesi de mümkündür.

Çin’de eğitim görecek bu genç insanlar, şirket içinde eğitim ve çalışma yoluyla, boru hattı yönetimi ile ilgili işlemler alanında olağanüstü uzmanlar haline gelebilir. Gelecekte Kırgızistan'ın petrol ve gaz endüstrisinin gelişimine de katkıda bulunacaklar. Söz konusu proje Kırgızistan-Çin doğal gaz boru hattının inşası ve işletilmesi konusunda Kırgız Cumhuriyeti ile ÇHC hükümetleri arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde yürütülmektedir.