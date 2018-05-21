Oş’ta yılın başından beri 28 kişi trafik kazasında öldü

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta 2018’in 4 ayı içerisinde 4’ü çocuk 28 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ocak-Nisan döneminde bölgede 157 trafik kazası meydana geldi ve kazada 261 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil müfettişleri bu dönemde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için 44 baskın düzenledi ve 29 binden fazla idari protokol derledi.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na göre, 2018 yılında ülkede dört ayda meydana gelen trafik kazasında 167 kişi öldü.