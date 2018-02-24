Oş’ta Uluslararası Anadil Günü Kutlandı

OŞ, 22 Şubat /Kabar/. Oş Kırgız-Özbek Ünivetsitesi’nde Uluslararası Anadil Günü kutlandı.

Etkinliğe Oş Belediye Başkanı Aytmamat Kadırbayev, Şehir Konseyi Başkanı Caparbek Ormonov, Kırgızistan Halklar Asamblesi’nin Oş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve Oş sakinleri katıldı.

Etkinlik sırasında, şehirde yaşayan 13 ulusun kültürü sunulduğu konser programı yapıldı.

Konuşma yapan Belediye Başkanı Kadırbayev, her ulusun anadilini takdir etmesi ve sevmesi gerektiğini ancak aynı zamanda diğer ulusların dillerine de saygı gösterilmesine vurgu yaptı.

Etkinlik esnasında, Kırgızistan Halkları Asamblesi temsilcilerine Belediye Başkanı tarafından halklar arasında birlik ve dostluğun gelişmesine katkıda bulundukları için göğüs kemerleri ve para takdim edildi.