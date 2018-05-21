Oş'ta üç günde iki kişi intihar etti

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güneyi Oş’ta üç günde iki kişi kendine kıydı.

Oş şehrinin İçişleri Bakanlığı basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oş’ta 15 yaşındaki genç kız evin girişinde intihar etmişken, 33 yaşındaki kadın evin bahçesinin şallarına kendini asmış.

Ayrıca 29 yaşındaki erkek de intihar etmeye çalıştı ve çok sayıda ilaç aldı. Doktorlar onu kurtarmayı başardı.

2018 yılın başından beri 32 kişi intihar etti. İntihar edenlerin çoğu 14-35 yaşları arasındaki genç kız ve kadınlar olduğu belirtildi.