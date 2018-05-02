Oş'ta TV festivali "Şayır Apalar" katılımcıları ödüllendirildi

OŞ, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta 500 üzeri apalar (yaşlı kadınlar) devlet televizyon festivali “Şayır Apalar” (Neşeli Anneler) konulu etkinliğe katıldı.

2 Mayıs'ta etnografya kompleksi "Alımbek-Datka" da, Kamu Yayın Şirketi tarafından Oş il yönetimi ile birlikte düzenlenen "Şayır Apalar" TV festivaline katılanları ödüllendirme töreni yapıldı.

Kırgızistan’ın tüm bölgelerinden (Çüy, Narın, Talas, Batken, Celal-Abad ve Oş) katılan “şayır apalar” Kırgız şarkıları söyledi ve milli dansları dans etti.

50 ila 80 yaşları arasındaki anneler Oş sakinlerine yeteneklerini sundu.

Ödül kazanan takımlar ayrıca diploma ve nakit paralarla ödüllendirildi.