Oş'ta, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla "Daha parlak ol" eylemi

OŞ, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Yaklaşık 700 genç müfettiş, Oş şehrinde, trafik kazalarının önlenmesi için "Daha parlak ol" konulu eylem düzenledi.

Etkinlik kapsamında, katılımcılar merkez meydanda yürüdüler ve gökyüzüne onlarca balon fırlattılar.

Oş Belediye Başkan Yardımcısı Nurbek Kadırov, Oş şehri ve Oş bölgesi Karayolu Güvenliği Ana Müdürlüğünün katıldığı eylemin temel amacı trafik kazalarının önlenmesi, çocukların yollarda ortaya çıkan risklere cevap verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve trafik kurallarına uyulmaması ve sonuçların ciddiyetinin ortaya çıkması durumunda, olası kaza riskleri hakkında toplumu bilgilendirmektir.

Etkinlik süresince konser programı yapıldı. Meydanda yolun kurallarının bilgisi konusunda yapılan çocuk çizimleri yarışmasına özel bir rol verildi.