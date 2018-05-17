BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta Japonya Kültür Günleri düzenleniyor.

Japonya’nın Kırgızistan Büyükelçiliği ve Oş Devlet Üniversitesi (OşGu) tarafından ülkenin güney başkenti Oş’ta Japonya Kültür Günleri etkinliği yapılıyor.

Etkinlik programı, Japonya hakkında sunum, Oş Devlet Üniversitesi (OşGu) öğrencileri tarafından hazırlanan konser, Sumo, Aikido, Kendo ve Judo gibi dövüş sanatlarında gösteri ve uzmanlık sınıflar içeriyor.

Japonya’nın ekonomide uzun zamandan beri gelişmiş bir ülke ve sürekli olarak dinamik olarak geliştiği dile getiren Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Kanıbek İsakov, üniversitenin her zaman eğitim alanında Japonya ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve 50 öğrenci Japon dili, kültürü, geleneği üzerinde çalıştığını belirtti.

Oş Devlet Üniversitesi’nin Japonya ile ilgili etkinliklerde üçüncü kez katıldığını dile getiren Japonya’nın Kırgızistan Büyükelçiliği Sekreteri Satoshi Idzitsu, Japonya ile Kırgızistan arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceğini ve büyükelçiliğin üniversite ile büyükelçilik arasındaki bağların güçlenmesini memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

Buna ek, 18 Mayıs’ta Oş Ulusal Dram Tiyatrosu’nda Japon davulları grubu “OOEDODAYKO” nun ilk konseri yapılması bekleniyor.