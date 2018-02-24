Oş'ta dikiş fabrikası inşa edilecek, 7 bin istihdam yaratılacak

OŞ, 22 Şubat /Kabar/. Oş Belediye Başkanı Aytmamat Kadırbayev, dün, 21 Şubat’ta yeni sanayi işletmesinin, yani dikiş fabrikasının inşa edilmesi planlanan Ken-Say yerleşim birimini ziyaret etti.

İnşaat müteahhitinin projesini inceleyen Belediye Başkanı, Oş şehirindeki tüm şehir ve belediye kurumlarının başkanlarına, tesisin yapımına ve gerekli tüm belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak ve destek vermek için talimat verdi.

Aytmamat Kadırbayev, “Oş şehir yönetiminin çalışmalarının öncelikli yönlerinden biri, iş arayanları istihdam ile sağlamaktır. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un Kararnamesi ile 2018, Bölgesel Kalkınma Yılı olarak ilan edildi. Hükümet tarafından "Yeni Devrime Kırgk Adım" programını kabul etti ve dolayısıyla biz de kentin gelişimi için planları hayata geçiriyoruz.” ifadesini kullandı.

Oş Belediyesi tarafından Ken-Say’da "Kırgız Tekstil" 'ne 25 hektarlık alan tahsis edildi. Gelecekte oraya 7 bine kişiyi iş ile sağlayacak dikiş şirketi kurulacak. Oş kentinde şu anda bu kadar çok fazla işçiyi iş ile sağlayan şirket yok. Şirket çalışanları için gerekli tüm koşullar yaratılacak: sosyal tesisler ve konut binaları inşa edilecek.

Dikiş fabrikasının inşası projesi kapsamında gerekli belgeleri hazırlamak için çalışmalar sürdürülmektedir. Yeni tesisin projesi, bir kazan dairesi ve park bölgesi de dahil olmak üzere bir idari binanın, üretim bloklarının, sosyal tesislerin inşasını öngörüyor.