Oş’ta çok katlı konuttaki kafe yandı

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta çok katlı binada yer alan kafe yandı.

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün, 24 Mayıs’ta Oş’ta çok katlı konutun birinci katında yer alan kafede yangın çıktı.

Dün, 22:09 civarında yangın hakkında haberin alındığı açıklamada, iki itfaiye görevlisinin 23:11 civarında yangını tamamen söndürdüğü bildirildi.

Yangının nedeni mutfak ekipmanının arızalanması olduğu aktarıld.

Foto: Acil Durumlar Bakanlığı