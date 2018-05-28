Oş’ta Avrupa Filmleri Haftası yapıldı

OŞ, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta 2018 yılında gösterime sunulan Avrupa Filmlerinin Festivali düzenlendi.

24-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan festival, Kırgızistan ve Avrupa Birliği arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmek amacıyla AB üye devletlerinin elçilikleriyle birlikte AB’nin Kırgızistan Temsilciliği tarafından yapıldı.

Festivalin açılışına AB’nin Kırgızistan Büyükelçisi Sn. Jaap Ora, Macaristan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Andraş Barani katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan büyükelçiler misafirperverlik için teşekkür ederek, festivalin Bişkek’te olduğu gibi Oş’ta da geleneksel haline geleceği umutlarını belirtti.

Avrupa Filmler Haftası güney başkent Oş’ta ilk defa yapıldı ve festivalde Rusça altyazılı orijinal dilde 13 film izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Filmler Avrupa Birliği üyesi ülkeleri - Almanya, Fransa, İtalya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, İspanya, Estonya, Letonya, Romanya, Belçika, Avusturya, Finlandiya tgibi ülkeler arafından temsil edildi:.