Oş’ta Anneler Günü kutlandı

OŞ, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta bugün, 18 Mayıs’ta Anneler Günü kutlandı.

Ülkede Mayıs ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Anneler Günü Oş şehrinde büyük coşkyla kutlandı. Etkinliğe Oş Belediye Başkanı Aytmamat Kadırbayev, Oş İl Meclis Başkanı Caparbek Ormonov, kahraman anneler (çok çocuklu annelere verilen ad) ve yerel sakinler katıldı.

Etkinliğe katılan tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik eden Oş Belediye Başkanı Kadırbayev, annelerin barışın ve birliğin kaynağı olduğunun altını çizdi.

Şehrin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlayan 50 anneye Teşekkür Belgeleri verildi, ayrıca 500 anne ödüllerle ödüllendirildi.

Kutlama töreni ardından annelere armağan performans yanı sıra yıldızların katılımıyla konser yapıldı.

Oş şehrinde "Baatır Ene" madalyasını kazanan 650 kadın ve "Ene Dankı" madalyasını alan 115 kadın var.

Anneler Günü Kırgızistan’da Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in kararnamesiyle 2012 yılından beri Mayıs ayının 3. Pazar günü kutlanıyor.