Oş’ta 4 yeni okul hizmete girecek

OŞ, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş bölgesine ait Kara-Suu ilçesinde yakında 4 yeni okul hizmete girecek.

Oş bölgesinin Madı yerleşim biriminde yeni okulun açılış töreni sırasında yakında Kara-Suu ilçesinde 4 yeni okulun hizmete gireceği belli oldu.

Okulun açılış törenine Oş Valisi Taalaybek Sarıbaşov, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Törende konuşma yapan Vali Sarıbaşov, son yıllarda bölgede çok yeni okul, hastane, spor salonu, okul öncesi okulu ve diğer sosyal yapıların inşa edildiğine dikkat çekti.

Okul öğretmenleri nesillere kaliteli eğitim vermeye ve öğrencileri ise daha çok çalışmaya çağıran Sarıbaşov, okula hediyesini teslim etti.

Kara-Suu ilçesinin Madı köyünde hizmete giren yeni okulun tahmini maliyeti 39 milyon 400 bin som oldu, okulda ayrıca kazan dairesi ve spor salonu inşa edildi, buna ek okulun tamamı gerekli mobilyalarla donatıldı.