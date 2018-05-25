Oş'ta 2018'in en iyi genç öğretmeni seçildi

OŞ, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güneyinde 2018 yılının en iyi genç öğretmeni seçildi.

23 Mayıs’ta Oş’ta 2018’in en iyi öğretmeninin seçildiği “Genç öğretmen – 2018” yarışması düzenlendi.

60 okulun öğretim elemanları arasında yağılan yarışmaya Oş İl Meclisi Başkanı Capar Ormonov, öğrenciler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Yarışma sonucu 2018’in en iyi öğretmeni olarak Kırgız Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nurgül Tayır Kızı seçildi ve 30 bin miktarlık ödülün sahibi oldu.