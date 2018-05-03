Oş, Hint filmler festivaline ev sahipliği yapacak

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta Hint filmler festivali yapılacak.
Kyrgyz cinema.com sitesinde yer alan habere göre, Oş’ta Hint filmler festivali düzenlenecek.
Dün, 2 Mayıs’ta Orta Asya’nın Londra Açık Sanatlar Festivali'nin Yönetici Yapımcısı Amita Şankar ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Sinematografi Bölümü Direktörü Muktalı Bektenaliyev arasında görüşme gerçekleştirildi.
Toplantı çerçevesinde 11-14 Ekim 2018’de Oş şehrinde Hint filmleri festivalinin yapılması konusu görüşüldü.
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