OŞ, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Oş heyeti Yaroslavl’ın 1008’inci yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Oş Belediye Başkanı Aytmamat Kadırbayev’in başkanlık ettiği heyet, 26 Mayıs’ta Rusya’nın Yaroslavl’ın 1008’inci yıldönümüne ithaf edilen kutlamalara katıldı.

Festival etkinlikleri sırasında heyet Yaroslavl'ın tarihi ve kültürü ile tanıştı, spor ve sosyal hayatı, manzaraları ve altyapısı, yakın ikili işbirliğinin genişlemesini tartışmak üzere toplantıda yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Kadırbayev, Oş heyetinin Yaroslavl Günü’ne adanan etkinliğe davet edilmesi, iki şehir arasındaki karşılıklı ve ikili işbirliğinin gelişmesine iyi bir dürtü olduğunun altını çizdi.

Bişkek'te yapılan Rus Kentleri Birliği'nin En İyi Belediye Uygulamaları V Uluslararası Forumu'nda Oş Belediye Başkanı ile Yaroslavl Belediye Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Gavrilov arasında Yaroslavl ve Oş şehirleri arasında Niyet Protokolü imzalanmıştı.

Yaroslavl, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve ünlü turizm rotası "Rusya'nın Altın Yüzüğü" nin merkezi olan önemli bir turizm merkezidir.