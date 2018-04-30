BİŞKEK, 27 Nisan 2018 /Kabar/. Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Halklar Asamblesi XXVI Meclisinin Hazırlıklarından Haberdar Edildi.

Akorda'nın basın servisi haberine göre, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Halklar Asamblesi Başkan Vekili Leonid Prokopenko ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, Kazakistan Halklar Asamblesi XXVI Meclisinin hazırlıkları hakkında Devlet Başkanı bilgilendirildi.

L. Prokopenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na, Kazakistan Halklar Asamblesi Konseyi'nin genişletilmiş toplantısının sonuçlarını takiben alınan kararların yanı sıra, organizasyon ve hazırlık çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda Nursultan Nazarbayev bir dizi özel talimat verdi.

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