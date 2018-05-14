Nursultan Nazarbayev AEB hakkında: Daha fazla ülke bizimle olmak istiyor

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazinform’a göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Birliği'nin çalışmalarını değerlendirdi.

"AEB'de ortak bir gümrük bölgesi ve tek bir pazar oluşturduk. Birlikte ekonomi sektör politikasını koordine ediyoruz. Cumhurbaşkanları Vladimir Putin ve Alexander Lukaşenko tarafından burada tartışıldığı gibi, entegrasyon süreçleri devletlerimizin ekonomik büyüme oranlarına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Karşılıklı ticarette stratejik sektörler olan tarım, sanayi alanlarında önemli ekonomik büyüme meydana geldi." Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısında Nursultan Nazarbayev söyledi.

Devlet başkanı, geçtiğimiz yıl, AEB dış ticaretinin % 24,5 -% 26 oranında arttığını hatırlattı. Nursultan Nazarbayev, bu yıl da olumlu dinamiklerin devam ettiğini belirtti.

"Kuruluşumuzun uluslararası saygınlığı güçlendi, giderek daha fazla ülke ticaret ve ekonomik işbirliği içinde bizimle birlikte olmaya çalışıyor. Genel olarak, kısa bir süre sonra, AEB'in tam teşekküllü bir bütünleşme kurumu olarak yer almak için ayakta durabildiğini söyleyebiliriz. ” Cumhurbaşkanı, bu toplantının kuruluşumuzun daha da büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum dedi.

Golden Bridge News