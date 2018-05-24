New York'ta sokak iftarı

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. New York'ta yaşayan Müslümanlar, Manhattan'da Foley Meydanı'nda New York Göçmen Koalisyonu ve bazı göçmen dernekleri tarafından organize edilen sokak iftarında bir araya geldi.

New York'ta yaşayan Müslümanların, Foley Meydanı'nda göçmen toplumlara destek amacıyla düzenlenen iftarda bir araya geldiği bildirildi.



Göçmen toplumlara destek vermek amaçlı iftar programı için toplanan Müslümanlar, Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik yasaklarını da protesto etti.

Ellerinde "Göçmenleri korumaya söz veriyorum" yazılı dövizler taşıyan grup, iftarlarını meydanda yaptı.

El ele tutuşarak meydanda halka oluşturan katılımcılar, akşam namazlarını kıldıktan sonra dağıldı.

Dünya Bülteni